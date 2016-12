Monaco di Baviera, allerta terrorismo: si temevano attentati kamikaze da Isis

Si temeva attentato kamikaze di Isis - Come ha spiegato il ministro dell'Interno della Baviera, Joachim Herrmann, si temeva che attentatori suicidi dell'Isis potessero colpire una delle due stazioni di Monaco. Herrmann ha spiegato inoltre che le informazioni provenivano da "un'agenzia di intelligence amica". Secondo media locali citati dalla Bbc, si tratterebbe dei servizi francesi. Il capo della polizia ha aggiunto che le informazioni ricevute parlavano di cinque o sei militanti. Le due stazioni sono state riaperte attorno alle quattro di mattina.



Caccia a sette iracheni residenti in città - E in queste ore la polizia tedesca sta dando la caccia a sette iracheni residenti a Monaco sospettati di voler colpire le due stazioni ferroviarie. Lo ha reso noto l'emittente radiotelevisiva pubblica Bayerischer Rundfunk del Land tedesco della Baviera, secondo quanto scrivono i media del Paese. I sette sarebbero già noti alla polizia. Sempre secondo l'emittente, ad informare le autorità tedesche sarebbero stati i servizi segreti americani, oltre a quelli francesi.



La polizia lancia l'allarme via social: "Evitare assemblamenti in centro città" - Dopo la chiusura delle due stazioni, una serie di avvertimenti è stata lanciata dalle forze dell'ordine ai cittadini attraverso i social media, anche nelle lingue delle comunità straniere più diffuse (tra cui l'italiana), affinché evitassero gli assembramenti nel centro della città. Nel corso della notte sono stati fatti affluire a Monaco rinforzi di polizia dalle zone meridionali della Baviera.



Diversi gli allarmi giunti nel corso della settimana - In settimana erano giunti allarmi su possibili attentati in stazioni nella regione di Monaco, che erano stati valutati "non credibili". Giovedì, sempre secondo la Zdf, un nuovo avviso che non è stato possibile verificare fino in fondo avrebbe convinto i responsabili della sicurezza di Monaco a non correre alcun rischio e a far scattare l'emergenza. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Tz, una fonte della polizia avrebbe riferito che "ci si trova di fronte a uno scenario simile a quello di Hannover", per cui l'obiettivo è quello di verificare fino in fondo le informazioni di pericolo ricevute.