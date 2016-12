Monaco:attesi altri 10mila migranti

Circa 3.600 migranti e profughi sono giunti in mattinata a Monaco di Baviera e, come ha riferito una fonte del governo federale tedesco, il numero di arrivi salirà a 10mila entro la mezzanotte di sabato. In parte saranno condotti a bordo di treni in altre regioni della Germania, dal momento che nel capoluogo bavarese cominciano a scarseggiare i posti di accoglienza.