Momenti di terrore in Germania: l’aereo atterra nel pieno della bufera

La tempesta Friederike sta flagellando i Paesi del Nord Europa. A essere colpiti maggiormente Olanda, Belgio e Germania. Le fortissime raffiche di vento hanno paralizzato il traffico aereo e ferroviario. I pochi velivoli che viaggiano stanno riscontrando notevoli difficoltà, come l’Eurowings atterrato all’aeroporto di Düsseldorf.



Il pilota, grazie alla sua bravura, è riuscito a mantenere il controllo dell’aereo, che oscillava visibilmente da una parte all’altra. Il video che testimonia l’accaduto ha raggiunto più di 150mila visualizzazioni in pochissimo tempo. Tanti coloro che hanno lodato il pilota per la sua incredibile maestria. C’è chi, invece, si è immedesimato nei passeggeri, sperando di non dover mai vivere un’esperienza simile.