Molestie Westminster, attivista Tory attacca numero 2 governo Green

Non c'è solo l'anonimo dossier sulle presunte molestie a Westminster ad accusare Damian Green, 61enne segretario di Stato e numero 2 del governo di Theresa May, ma anche le rivelazioni al Times di una attivista Tory, Kate Maltby. Rivelazioni che Green smentisce definendole "completamente false", e facendo sapere di voler presentare querela. Maltby, 31 anni, accusa Green d'averla palpeggiata in un pub nel 2015 e d'averle mandato sms ambigui nel 2016.