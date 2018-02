Molestie, vicepremier australiano si dimette dal governo

Il vicepremier australiano Barnaby Joyce si è dimesso dal governo sull'onda di un'accusa di molestie sessuali. Joyce ha precisato che uscirà dal Consiglio dei ministri ma non dal Parlamento, per poter continuare ad assicurare la maggioranza assoluta al partito del premier Malcolm Turnbull. Non è noto chi sia la donna che ha accusato Joyce.