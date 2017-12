Molestie, Trump non va in Alabama per campagna elettorale Moore

Donald Trump non si recherà in Alabama a fare campagna per il candidato senatore repubblicano Roy Moore in vista delle elezioni suppletive del 12 dicembre. Lo ha riferito alla Ap una fonte anonima della Casa Bianca. Trump ha manifestato il suo sostegno per Moore dopo la bufera che ha travolto il candidato accusato di comportamento improprio a sfondo sessuale nei confronti di minorenni, ma solo per evitare la vittoria democratica.