Molestie sessuali, molti modelli accusano i fotografi Testino e Weber

Le accuse a Weber - Quindici modelli e ex modelli hanno descritto al New York Times una serie di comportamenti a luci rosse, dalle richiesta di spogliarsi senza ragione a un comportamento sessuale coercitivo spesso durante la realizzazione dei servizi fotografici. Il fotografo chiedeva ai ragazzi di spogliarsi e compiere esercizi di respirazione toccando se stessi e Weber e spostando le mani dove sentissero la loro "energia". "Ricordo che mi ha messo le mani in bocca e sui miei genitali", ha detto il modello Robyn Sinclair: "Non c'è stato mai un rapporto sessuale, ma certo molte molestie".



Le accuse a Testino - Sul conto di Testino, un beniamino di Vogue e della famiglia reale britannica che ha celebrato in immagini il fidanzamento di William e Kate, 13 tra assistenti maschi e modelli hanno detto di esser stati vittime di avances sessuali. "Era un predatore sessuale", ha detto l'ex modello Ryan Locke. E sempre a proposito di Testino, che di recente ha fotografato Serena Williams con la figlia neonata, alcuni assistenti hanno detto che il fotografo usava assumere giovani uomini eterosessuali per poi sottoporli a avance sempre più aggressive. In tutti i casi i modelli hanno spiegato che accettare le attenzioni non gradite era la valvola per una brillante carriera, respingerle significava rovinarsi le chance di un futuro nella moda.