Molestie sessuali, giudice appello Usa accusato da almeno 15 donne

Il movimento contro le molestie sessuali ".Metoo" investe anche le toghe americane. Alex Kozinski, un giudice di alto profilo della corte d'appello del nono circuito, è stato accusato di vari tipi di molestie da nove donne, di cui quattro sostengono di essere state toccate in modo inappropriato. Lo scrive il Washington Post. Kozinski, noto per le sue vedute liberali, era già stato accusato in precedenza da almeno altre sei donne.