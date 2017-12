Molestie, scandalo travolge "Vice": tra le vittime c'è anche la figlia di Veltroni

Secondo il Nyt la Veltroni, ex dipendente di "Vice", ha denunciato il suo capo di allora, Jason Mojica, che si sarebbe vendicato, ostacolandola nel lavoro, al termine di una loro relazione. I legali della donna, hanno affermato che la carriera della loro assistita era stata danneggiata. Accusa respinta invece dai legali di Moijca, che comunque è stato licenziato "per non essere in linea con i valori" della società.



L'inchiesta riguarda anche "una ventina di donne, fra 20 e 30 anni, che hanno denunciato molestie di dipendenti e vertici del gruppo: "Baci non voluti, palpeggiamenti, commenti osceni e proposte per fare sesso", scrive il quotidiano. Nello scandalo è finito anche l'attuale presidente: Andrew Creighton ha pagato nel 2016 135mila dollari a una ex dipendente che lo ha accusato di essere stata licenziata dopo aver rifiutato l'idea di una relazione.



"Abbiamo fallito come società nel creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo dove tutti, soprattutto le donne, possano sentirsi rispettati" affermano i co-fondatori di "Vice", Shane Smith e Suroosh Alvi. La società da mesi cerca di affrontare e risolvere il problema delle molestie cercando di conciliare il suo passato, famoso per la copertura provocatoria della cultura streewear, con il fatto di essere diventato un colosso che ha come azionisti giganti quali Walt Dinsey e Fox. Oltre a Mojica, altri tre dipendenti sono stati licenziati.