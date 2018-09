Molestie, nuove accuse a numero 1 Cbs: verso dimissioni

Il numero uno dell'emittente americana Cbs, il Ceo Les Moonves, dovrebbe dimettersi nelle prossime ore travolto dallo scandalo del #metoo. Lo riporta la rivista Variety dopo che altre sei donne lo accusano di molestie sessuali in un articolo del New Yorker. La Cbs dovrebbe liquidare Moonves con 100 milioni di dollari, ma non è ancora chiaro se l'accordo sia stato finalizzato.