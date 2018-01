Molestie Moore, incendio distrugge casa di una accusatrice

E' stata distrutta da un incendio la casa di Tina Johnson, una delle donne che in Alabama hanno accusato di molestie l'ex candidato repubblicano al Senato Usa, Roy Moore. Gli inquirenti sospettano il dolo ma sostengono che al momento non ci sono elementi per collegare l'episodio alle accuse. "Sono distrutta, semplicemente distrutta", ha detto la donna al Los Angeles Times. "Ci sono rimasti solo gli abiti che indossavamo", ha spiegato.