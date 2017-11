Molestie, lo scandalo si allarga dallo spettacolo alla politica: in Austria si dimette l'ex Verde Peter Pilz

Lo scandalo molestie dilaga a macchia d’olio. È arrivato anche in Austria, dove Peter Pilz - ex capo dei Verdi, adesso della "Pilz List" , che ha ottenuto quattro seggi alle ultime elezioni - si è dimesso da leader del suo gruppo dopo le accuse di molestie sessuali mosse nei suoi confronti da una giovane donna e risalenti al 2013. "Mi sono sempre battuto per gli standard rigorosi e ora questi standard li applico a me", ha dichiarato.

Gli scandali - Dallo spettacolo alla politica, sono sempre di più i personaggi di spicco che vengono accusati di molestie sessuali. Sono passati pochi giorni dalle dimissioni del ministro della Difesa inglese Michael Fallon e poche ore dalla denuncia delle militanti del Front National. Intanto, anche il mondo dello spettacolo continua a essere travolto dagli scandali: in Italia, Miriana Trevisan ha accusato Giuseppe Tornatore di averla molestata circa 20 anni fa. Il caso Weinstein, insomma, ha creato una vera e propria catena di denunce che pare non placarsi. E proprio il regista - da cui tutto è partito - è ora vicino all’arresto.



Austria - Il 63enne Pilz ha deciso di dimettersi dopo un articolo pubblicato dal settimanale Falter, al quale una giovane donna ha rivelato di essere stata molestata nel 2013 nel corso di un forum a Alpbach. "Mi mise le mani ovunque", ha raccontato la donna. Pilz dice di non ricordare nulla, ma assicura di prendere le accuse "molto seriamente". Il politico austriaco, inoltre, ha rigettato le insinuazioni fatte la scorsa settimana anche da una componente dei Verdi, che ha detto di aver ricevuto attenzioni non richieste in almeno una decina di occasioni quando ancora Pilz faceva parte del partito.



Perfino l’Onu... - Perfino l’Onu è stato coinvolto in questo maxi polverone. Tra luglio e settembre, le Nazioni Unite hanno ricevuto 31 nuove denunce di abusi sessuali che riguardano il personale dell'organizzazione. È quanto reso noto dal portavoce Stephane Dujarric.