Molestie Capodanno, procura di Colonia: i sospetti sono profughi

Le aggressioni della notte di Capodanno sono da attribuire per la maggior parte ai profughi recentemente giunti in Germania. Lo ha precisato il procuratore di Colonia, Ulrich Bremer, smentendo le notizie circolate in precedenza. In totale i sospettati sono 73, "in grande maggioranza" richiedenti asilo o persone giunte illegalmente. I due gruppi più numerosi provengono da Paesi del Nord Africa: Marocco e Algeria. In più, ci sono tre tedeschi.