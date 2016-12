Moldova al voto: test sull'Europa

La Moldova al voto per le elezioni locali, ma il risultato che uscirà dalle urne viene visto anche come un test per decidere se il Paese ex sovietico deve entrare nella sfera d'influenza dell'Unione europea oppure se restare vicino alla Russia. Il risultato di questa sorta di "referendum" sarà con la scelta del sindaco della capitale Chisinau: candidati sono l'europeista Dorin Chirtoaca e il filorusso Zinaida Greceanai.