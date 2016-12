Moglie Failla: "Chiedo spiegazioni"

"Non è arrivata nessuna spiegazione sulla morte di mio marito. Devono capire, ma la spiegazione me la devono e la devono a Salvo". Così parla, dopo il rientro degli ex ostaggi dalla Libia, Rosalba Scorpo, la vedova di Salvatore Failla, rapito a luglio e poi ucciso. "Sono felice per loro che sono tornati - continua -. Noi questa fortuna non l'abbiamo avuta. Mi fa male però che la liberazione sia avvenuta a 24 ore di distanza dall'uccisione di Salvatore".