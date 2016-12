Mogherini:Usa-Russia,summit storico

"E' stato molto importante che l'incontro tra Obama e Putin abbia avuto luogo, in qualche modo è un fatto storico, dopo oltre un anno che non si vedevano": lo afferma l'alto rappresentante degli Affari esteri dell'Ue Federica Mogherini all'Onu. "Tutti sono d'accordo che per avviare un percorso politico in Siria c'è bisogno di tutti, così come si è d'accordo sul fatto che è difficile immaginare una transizione con Assad al potere", ha aggiunto.