Mogherini: Unione europea per la prima volta rischia passo indietro

"Forse per la prima volta nella sua storia l'Europa rischia di tornare indietro se Londra decide di uscire, se rinunciamo alle frontiere aperte, se dimentichiamo cosa sia la solidarietà". Lo ha detto Federica Mogherini in occasione della giornata dell'Europa celebrata a Washington. L'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri ha poi esortato ad accogliere l'appello di Barack Obama per un'Europa forte e unita.