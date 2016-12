Mogherini: serve Stato di Palestina

12:41 - Dopo l'apertura di Svezia e Gb, Federica Mogherini, in visita a Gaza come capo degli Esteri Ue, esprime l'opinione dell'intera Comunità europea sulla questione Medio Orientale: "Ci vuole uno Stato palestinese, questo è l'obiettivo e la posizione di tutta l'Ue, il mondo non tollererà una quarta guerra", ha affermato. "Se c'è un modo per far ripartire la Striscia è garantirle un governo che pur in condizioni difficili deve poter governare", ha aggiunto.