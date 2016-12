Mogherini: Iran, segnale speranza

Per Federica Mogherini l'accordo sul nucleare iraniano, siglato a Vienna, "è un segnale di speranza per il mondo". "E' una decisione che può aprire la strada a un nuovo capitolo delle relazioni internazionali", ribadisce l'Alto rappresentante per gli Affari esteri Ue, che ha seguito da vicino le fasi dell'intesa. Si apre "un'era di speranza" anche per il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif, secondo cui "l'accordo è una vittoria di tutti".