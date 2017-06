Mogherini: difesa ha fatto passi enormi, può rilanciare progetto Ue

L'alto rappresentante Ue per la politica estera e la sicurezza, Federica Mogherini, afferma che sono stati fatti "passi enormi" in materia di difesa ad un anno dal vertice in cui presentò la Strategia Globale europea. Nel giorno del via libera alla Pesco (cooperazione strutturata permanente tra gruppi di Stati membri in campo militare), la Mogherini sottolinea come la "difesa sia uno dei campi che permette di rilanciare il progetto dell'Unione europea".