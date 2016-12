Mogherini: "Crisi Siria difficile"

La soluzione della crisi siriana e dei rifugiati è più difficile degli sforzi compiuti per raggiungere l'accordo sul nucleare con l'Iran. Lo spiega Federica Mogherini in una intervista al "Washington Post. "Ma attraverso l'accordo con l'Iran abbiamo dimostrato come anche i problemi più complicati e che sembrano impossibili possono essere risolti attraverso la diplomazia" dice l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue.