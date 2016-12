Mogadiscio, attentato in ristorante

Un kamikaze si è fatto esplodere in un ristorante di Mogadiscio, in Somalia, uccidendo almeno tre persone. A riferirlo è la polizia, citata dai media locali. L'attentatore suicida era vestito come un uomo d'affari, ma sotto l'abito indossava un giubbotto esplosivo. Si è fatto saltare in aria subito dopo essere entrato nel Village Restuarant. Secondo le autorità, l'attacco è stato organizzato dagli integralisti islamici di Al-Shabaab.