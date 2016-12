La ragazza, paragonata in Pakistan a Kim Kardashian, è stata assassinata dopo essersi recata dai suoi genitori nella città di Muzaffarabad, vicino a Multan, per le feste per la fine del Ramadan.



"L'ho drogata e poi strangolata" - In una conferenza stampa alla presenza della polizia, Waseem ha apertamente confessato di avere "drogato e strangolato" la sorella, spiegando poi che "lei aveva disonorato il nome Baloch" con i video troppo spinti e dichiarazioni postate in Rete.



"C'erano altre questioni - ha poi aggiunto - come quella legata alla religione", in riferimento alla vicenda dell'incontro in un hotel fra la sorella e il Mufti Qavi, evento che aveva creato scalpore nell'opinione pubblica pachistana. Waseem ha infine detto che "lei non si è resa conto di nulla. Le ho dato un pastiglia e poi l'ho strangolata".