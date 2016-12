Modella di Playboy in manette, accusata di omicidio e rapina per 4 milioni di sterline

La modella bosniaca di Playboy, Slobodanka Tosic, 29 anni, è stata arrestata in Croazia: è accusata di cinque omicidi e di una serie di rapine per oltre quattro milioni di sterline. La polizia ritiene che "la coniglietta", incoronata anche Miss Bosnia, appartenga a un clan malavitoso comandato dal fidanzato della donna, Darko Elez. Era scappata nel 2014 dal suo Paese di origine per evitare il processo e ora sarà estradata in Bosnia ed Erzegovina. Tra le apparizioni in televisione, si ricorda la partecipazione alla versione serba dell'Isola dei Famosi.