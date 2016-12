22 novembre 2016 10:23 Modella curvy si spoglia nella metro di New York: accettate il vostro corpo anche se è fuori dai canoni Un discorso sullʼamore per se stessi che attira i distratti viaggiatori della sotterranea solo quando la 26enne Iskra Lawrence resta in slip e reggiseno

"Il rapporto più importante della nostra vita è quello che abbiamo con il nostro corpo". Esordisce così la modella britannica 26enne Iskra Lawrence, nel discorso pronunciato nell'affollata metropolitana di New York, a una settimana dall'elezione da presidente degli Usa di Donald Trump, che non ha mai rinnegato le frasi sessiste e machiste dette anche in campagna elettorale. Ma per farsi ascoltare dagli altri passeggeri Iskra ha dovuto spogliarsi e solo in reggiseno e slip ha potuto attirare l'attenzione dei presenti e portare avanti la sua personale campagna per l'accettazione di sé.

"Voglio rendermi vulnerabile oggi - spiega Iskra ai passeggeri, mentre viene ripresa per un video che verrà diffuso da unmuted.tv - per mostrarvi il mio corpo e come mi sento oggi con esso". La modella, continuando a parlare mentre si spoglia, ammette che non è stato facile accettare le proprie misure, ma che ora ne va orgogliosa.



"Sono cresciuta odiando quello che vedevo nello specchio perché la società mi ha detto che non era abbastanza buono", sottolinea. "Ho pensato che ci fosse qualcosa di sbagliato, perché avevo la cellulite e non ero abbastanza magra. Ciò chiedono i mezzi di comunicazione, ciò chiede la società, ma è un piccolo standard di bellezza: noi siamo molto di più".