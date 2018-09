Moavero: il Montenegro accoglierà alcuni migranti della Diciotti

Il Montenegro si è detto disponibile ad accogliere alcuni dei migranti giunti in Europa a bordo della nave Diciotti. Lo fa sapere il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, dicendosi grato al governo montenegrino per "il concreto e nobile gesto di solidarietà e per la cooperazione" dello Stato balcanico, "che prova la sua coerente adesione ai valori fondanti del processo d'integrazione europea".