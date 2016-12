Missouri, il neo sindaco è nero: polizia e dipendenti comunali si dimettono

17:38 - Dopo l'elezione di un sindaco di colore, quasi un intero dipartimento di polizia in Missouri si è dimesso. E' successo nella cittadina di Parma, dove Tyus Byrd, prima donna afroamericana ad essere eletta sindaco, si è trovata con un solo agente dopo che gli altri cinque hanno deciso di abbandonare l'uniforme.

Parma ha poco più di 700 abitanti e l'elezione di Tyus Byrd ha portato ad un esodo anche tra i dipendenti comunali. Prima ancora che fosse ufficializzata la nomina del nuovo primo cittadino, infatti, oltre agli agenti di polizia, hanno deciso di lasciare l'incarico anche il procuratore cittadino, il responsabile amministrativo e il supervisore della rete idrica.



Secondo il suo predecessore, Randall Ramsey, che è stato sindaco per 37 anni, non è del tutto chiaro il motivo per cui i dipendenti comunali e gli agenti hanno lasciato il servizio. Alcuni hanno detto che le dimissioni erano legate a "preoccupazioni per la sicurezza".



La notizia ha scatenato diverse polemiche, con la nascita persino di una pagina Facebook in sostegno dei poliziotti e contro il nuovo sindaco. Il dipartimento di polizia di Parma, però, si è dissociato e ha preso le distanze dalle accuse di razzismo. "Non discriminiamo nessuno e non tolleriamo offese razziali di alcun tipo", si legge sulla pagina Fb del dipartimento.



Resta il fatto che le dimissioni degli agenti non hanno sconvolto più di tanto la cittadina. "Credo sia stata una porcheria andarsene via così senza darle nemmeno una possibilità, ma non credo che questo avrà ripercussioni negative sulla città. Chi ha bisogno di sei poliziotti su una popolazione di 740 persone?", ha dichiarato a KFVS Martha Miller, una abitante di Parma.