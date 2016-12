Missouri, eseguita pena di morte

Esecuzione in Missouri, negli Usa. Tramite iniezione letale il boia ha messo fine alla vita di Roderick Nunley dopo che questi ha trascorso 25 anni nel braccio della morte. Nunley, che aveva ammesso la propria colpevolezza, era stato condannato per il rapimento, lo stupro e l'uccisione di una ragazza di 15 anni, nel 1989. Con questa salgono a sei le esecuzioni effettuate in Missouri quest'anno.