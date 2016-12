24 dicembre 2014 Missouri, 18enne di colore ucciso dalla polizia in una stazione di benzina E' l'ennesimo caso a pochi chilometri da Ferguson: il ragazzo per alcuni testimoni era disarmato, ma gli agenti affermano di aver sequestrato una pistola. Il video delle telecamere di sorveglianza sembra smentire gli agenti Tweet google 0 Invia ad un amico

19:42 - Nuovo omicidio in Missouri dopo quelli di Michael Brown ed Eric Garner. Un 18enne di colore è stato ucciso a colpi di pistola dalla polizia a St. Louis. La giovane vittima, Antonio Martin, si trovava in una stazione di benzina nel sobborgo di Berkeley, a pochi chilometri da Ferguson, e secondo alcuni testimoni era disarmata. Gli agenti hanno invece dichiarato di aver sequestrato un'arma. Una folla si è raccolta intorno alla zona per protesta.

La versione dell'amico che era con Antonio Martin - Secondo la ricostruzione dei fatti all'Huffingtonpost di Jesús Christo, l'amico che era con Antonio Martin al momento dell'uccisione, i due sono stati fermati dai poliziotti perché il profilo del 18enne corrispondeva a quello di un rapinatore che aveva da poco svaligiato un negozio, vicino alla stazione di benzina. Gli agenti hanno chiesto ad entrambi di non fare opposizione ed eseguire i loro ordini. Martin ha però rifiutato di essere ispezionato e di stendersi sul cofano dell'auto della polizia come invece ha fatto l'amico; così uno degli uomini in divisa gli ha puntato contro una pistola. E "quando io stavo cercando di mediare - ha infine raccontato Jesùs Christo -, lui mi ha gridato di stare fermo, puntandoci sempre la sua arma contro".



La versione dei poliziotti - La polizia della contea di St. Louis invece ha spiegato che l'agente si è solo difeso poiché la vittima gli aveva puntato una pistola contro. Lo scrive la Cnn online precisando che il poliziotto ha aperto il fuoco perché temeva per la propria vita.



Scontri nella zona, feriti due agenti - E' alta la tensione nel sobborgo di Berkeley. Negli scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine, almeno due poliziotti sono rimasti feriti. Quattro dimostranti sono stati arrestati con l'accusa di aver aggredito un agente.



A Houston prosciolto agente che uccise afroamericano - L'agente bianco che lo scorso gennaio ha sparato, a Houston, contro un uomo di colore di 26 anni, uccidendolo, non deve essere incriminato. Lo riferisce la Abc News, secondo cui l'agente, che si chiama Juventino Castro, era fuori servizio e impegnato in un secondo lavoro in un centro commerciale quando ha aperto il fuoco contro Jordan Baker, che era disarmato. Si tratta della terza decisione del genere da parte di un Gran Giurì in un mese, dopo quelle dei casi di Ferguson e Staten Island.

