Mississippi, precipita aereo del corpo dei marine: 16 morti

Sedici militari sono morti nello schianto di un aereo del corpo dei marine utilizzato per il rifornimento di carburante. E' successo a un centinaio di chilometri dalla città di Jackson, nella regione del delta del grande fiume, in Mississippi. Il velivolo era un KC-130, uno dei più diffusi aerei militari in dotazione alle forze armate americane. Ancora incerte le cause dell'incidente.