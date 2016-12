Mississippi, la madre-wrestler salva la figlia dal rapitore: 30enne bloccato dopo la fuga

Un uomo di 30 anni, Craig Bonello, ha tentato di rapire una ragazzina al supermercato Dollar General di Hernando in Mississippi, ma è stato bloccato dalla madre. La donna non ci ha pensato due volte prima di aggrapparsi alla figlia come una lottatrice di wrestler pur di evitare il peggio. L'uomo, con precedenti penali, ha mollato la presa ed è fuggito. Ma è stato subito fermato da un poliziotto che lo ha bloccato mentre si apprestava a salire in macchina nel parcheggio fuori dal negozio.