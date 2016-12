Mississippi, bravata shock: cappio al collo di uno studente nero

Un cappio stretto intorno al collo di uno studente nero come ai tempi del Ku Klux Klan. E' la bravata messa in scena da un gruppo di ragazzi bianchi della squadra di football di una scuola superiore in Mississippi che ha scatenato una nuova ondata di polemiche negli Usa. La direzione scolastica non avrebbe preso ancora alcun provvedimento disciplinare. La National association for the advancement of colored people ha chiesto un'indagine federale.