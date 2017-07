Missili NordCorea, due bombardieri Usa sorvolano la penisola

I B-1B, bombardieri strategici supersonici per missioni di interdizione, sono partiti da una base aerea statunitense a Guam e hanno volato a bassa quota sopra una base aerea della Corea del Sud affiancati da jet giapponesi e sudcoreani.



"La Corea del Nord resta la minaccia più urgente per la stabilita' regionale", dichiara il comandante delle Forze aeree del Pacifico (Pacaf), il generale Terrence J. O'Shaughnessy. "Se siamo chiamati, siamo pronti a rispondere con forza rapida, letale e travolgente nel momento e nel luogo di nostra scelta".



Trump deluso dalla Cina - Intanto il presidente Usa Donald Trump si scaglia contro la Cina: "Sono molto deluso. I nostri leader passati hanno concesso" a Pechino "di realizzare miliardi di dollari l'anno con gli scambi commerciali" e Pechino "non fa niente per noi con la Corea del Nord. Non consentiremo più che questo vada avanti. La Cina potrebbe risolvere facilmente il problema".