Missili lanciati dalla Corea del Nord, Seul: esercitazioni con Usa

Lo staff presidenziale sudcoreano ha annunciato che le forze militari statunitensi e sudcoreane andranno avanti con le loro esercitazioni congiunte, "anche più a fondo", in risposta agli ultimi lanci di missili balistici da parte della Corea del Nord. Secondo il comandante dello Us Pacific Command non c'è stata la minima minaccia a Guam o al territorio degli Usa.