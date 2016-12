Missili,Iran:avanti nonostante sanzioniRouhani in Italia, vedrà Renzi e il Papa

L'Iran non fermerà i test sui missili balistici nemmeno di fronte alle ventilate sanzioni degli Stati Uniti. Lo ha comunicato il ministero degli Esteri di Teheran: "Il nostro programma missilistico e lo sviluppo delle capacità di difesa va avanti". L'Iran ribadisce che i missili non sono concepiti per le testate nucleari e definisce le misure "un tentativo di dare privilegi ai centri di potere".

"Risponderemo fermamente a queste trovate di propaganda e misure destinate a danneggiarci dedicandoci in modo più robusto al nostro programma missilistico legale e promuovendo le nostre capacità difensive e la nostra sicurezza nazionale", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Jaberi Ansari, leggendo un comunicato durante la sua conferenza stampa settimanale.



A fine gennaio Rouhani in Italia - E dopo lo stop alle sanzioni internazionali all'Iran sul piano nucleare, comincia il tour europeo di Rouhani. La visita del presidente iraniano Hassan Rouhani in Italia della prossima settimana durerà due giorni, 25 e 26 gennaio. Il 27 Rouhani partirà invece per Parigi. Il fatto che Rouhani fosse atteso a Roma il 25 gennaio era già noto. Nel primo giorno di visita a Roma Rohani incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Matteo Renzi, il 26 gennaio vedrà invece papa Francesco.