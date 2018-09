Miss Inghilterra 2018, per la prima volta in gara una finalista che indossa l'hijab

Il concorso - La finale della competizione, che si terrà a Kelham Hall, Nottinghamshire, martedì 11 settembre, vedrà 50 donne provenienti da tutto il Paese competere per vincere il titolo di Miss Inghilterra. La vincitrice volerà a Sanya, in Cina, per rappresentare il Paese a Miss Mondo 2018.



L’iniziativa benefica - Ora Sara sta utilizzando la popolarità ottenuta per raccogliere fondi per i bambini e i giovani bisognosi di tutto il mondo. In collaborazione con l'ente benefico Beauty With Purpose, ha anche lanciato una raccolta fondi su GoFundMe. "Ho partecipato a Miss 2018 per dimostrare che la bellezza non ha una definizione: ognuno è bello a modo suo, indipendentemente dal peso, dalla razza, dal colore o dalla forma", ha spiegato la ragazza.