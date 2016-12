20 novembre 2014 Miss Honduras e sorella uccise per gelosia "Ho visto Sofia ballare con un altro uomo e ho perso la testa. Le ho uccise io", ha confessato alla polizia il fidanzato della sorella della reginetta di bellezza Tweet google 0 Invia ad un amico

21:53 - Maria José Alvarado, eletta Miss Honduras nell'aprile scorso, è stata uccisa assieme alla sorella Sofia Trinidad dal fidanzato di quest'ultima per gelosia. "Ho visto Sofia ballare con un altro uomo e ho perso la testa. Le ho uccise io", ha confessato alla polizia Plutarco Antonio Ruiz, 28 anni.

Maria José avrebbe dovuto partecipare il prossimo 14 dicembre alle finali di Miss Universo a Londra: il suo corpo assieme a quello della sorella è stato trovato in una fossa scavata dal suo assassino in un terreno abbandonato vicino alla sponda di un fiume alla periferia di Santa Barbara, a circa 200 chilometri dalla capitale Tegucigalpa.



Il fidanzato, tenuto a lungo sotto torchio, aveva confessato portando gli investigatori sul luogo dove sono stati recuperati i cadaveri.



La ricostruzione dell'omicidio - Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Ruiz avrebbe ucciso le due sorelle giovedì scorso, subito dopo la sua festa di compleanno, trascorsa in una discoteca alla periferia di Santa Barbara. Accecato dalla gelosia, l'uomo ha sparato un colpo di pistola alla testa della sua fidanzata. Maria José a quel punto ha tentato di fuggire ma è stata raggiunta da due colpi di Colt 45 alla schiena.



Cinque persone arrestate, ma indagini proseguono - Le persone arrestate, a vario titolo, per il duplice omicidio sono al momento cinque ma il portavoce della Direzione di investigazioni criminali (Dgic), Miguel Perez Suazo, ha detto che "vi sono altre persone coinvolte nel caso e non escludiamo altri arresti".