Miss America, Nia Franklin è la prima miss del dopo #Metoo

La 25enne afroamericana Nia Imani Franklin è la nuova Miss America , la prima eletta dopo che il movimento # MeToo contro le molestie sessuali ha travolto gli Usa e portato a rivoluzionare anche lo storica kermesse. Da quest'anno infatti è stata abolita la sfilata in bikini e si è privilegiata la personalità sull'estetica. La Franklin è cantante d'opera e laureata alla University of North Carolina School of the Arts.

Nia, che rappresentava New York, all'università ha studiato composizione musicale. Ad Atlantic City ha vinto con un verdetto così composto: 30% per il suo talento, 25% per la sua intervista sul palcoscenico, 20% per il suo look, 25% di punteggio preliminare.



Dopo #Metoo, Miss America è diventata una competizione (non più un concorso), con candidate (e non più concorrenti) non più giudicate per la loro apparenza fisica.