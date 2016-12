Miss America 2016: tra le concorrenti c'è Erin O’Flaherty, prima lesbica dichiarata

Miss Missouri da giugno 2016, 23 anni , cresciuta in una fattoria e sostenitrice del programma per la prevenzione del suicidio tra gli Lgbt : lei è Erin O'Flaherty , la prima concorrente lesbica dichiarata che partecipa a un concorso di bellezza. L' 11 settembre , infatti, ad Atlantic City , in New Jersey , Erin sarà una delle protagoniste di Miss America .

La sua dichiarata omosessualità ha procurato a Erin un'enorme notorietà in tutto il mondo. Miss Missouri 2016, tuttavia, non vuole "sfruttare" il suo essere lesbica per vincere il concorso, anche perchè il suo outing non è recente, ma risale a quando aveva 18 anni.



Al contrario, come riporta il New York Times, preferisce non parlarne e concentrarsi su altri argomenti, perchè "la mia natura sessuale è solo una minima parte di me. Io sono molto altro".



Tanti i commenti positivi e negativi che girano sui social. Per alcuni è impensabile che una donna omosessuale partecipi ai concorsi di bellezza, mentre per altri potrebbe essere un modo di aprire le menti e dimostrare che eterosessuali e omosessuali hanno le stesse possibilità in tutti i campi.