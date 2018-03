19 marzo 2018 12:17 Miranda di Sex & The City si candida a governatore di New York Lʼattrice Cynthia Nixon a settembre a sfiderà Andrew Cuomo nelle primarie del partito democratico

Molti la ricorderanno per il suo ruolo di Miranda, l'avvocata tutta tailleur e zazzera rossa del quartetto di "Sex & The City". Oggi l'attrice Cynthia Nixon lascia i panni dell'attrice e scende nell'agone politico: con un video sui social dichiara il suo amore per New York e annuncia la candidatura per la carica di governatore dello Stato. Nixon sfiderà Andrew Cuomo nelle primarie democratiche che si terranno il prossimo settembre.

"Amo New York e oggi annuncio la mia candidatura a governatore", ha scritto su Twitter l'attrice 51enne. In un video poi il suo messaggio già elettorale: "Vogliamo che il nostro governo torni a lavorare. Sulla Sanità, per mettere fine alle incarcerazioni di massa; per riparare la nostra metropolitana. Siamo stufi di politici che si preoccupano più dei titoli dei giornali e del potere, che di noi".