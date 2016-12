Miracolo in Gran Bretagna: i medici staccano la spina, la piccola Bella rinasce

I medici dicono che non c'è più nulla da fare. E i genitori, disperati, non possono fare altro che dare l'addio alla loro piccola, affetta fin dalla nascita da una gravissima malattia mitocondriale. Inguaribile, secondo chi l'ha in cura. Arriva il giorno più brutto, bisogna staccare le macchine che la tengono in vita. Ma Bella, 2 anni, non ha intenzione di mollare: inizia a respirare da sola e ora, dopo pochi mesi, sta imparando a camminare e a parlare.