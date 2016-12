Minnesota, al centro commerciale il primo Santa Claus nero: un passo avanti contro il razzismo?

Per la prima volta in 24 anni nella tradizione del Mall of America di Minneapolis, a prendere sulle ginocchia i bimbi della città per ascoltare i loro desideri sarà un Santa Claus di colore. Il primo afroamericano a indossare barba bianca e giubba rossa, Larry Jefferson, arriva da Dallas, in Texas, per lavorare in Minnesota, in uno degli Stati ad alta tensione razziale e dove quest'estate la polizia di Saint Paul finì nella bufera per aver ucciso a sangue freddo un uomo di colore in auto, mentre la sua fidanzata al volante riprendeva tutto. Il clima si infiammò con le proteste per le strade e anche davanti all'abitazione del governatore.