Minnesota, aggressore disse a familiari: vado a comprare smartphone

"Vado al mall per comprare un iPhone 7": è l'ultima frase sentita dalla famiglia di Dahir Adan, studente di origine somala, prima che uscisse di casa e accoltellasse un'ora e mezza dopo nove persone in un centro commerciale in Minnesota. Lo scrive il St. Cloud Times, il giornale locale della cittadina teatro dell'attacco poi rivendicato dal Califfato. La comunità somala ha condannato l'attacco e affermato che "l'Isis non ci rappresenta".