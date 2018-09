Ministro Trenta: "Chiarimenti su armi da Italia ad Arabia Saudita"

Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha annunciato di aver chiesto un "resoconto dell'export, o del transito, come rivelato in passato da alcuni organi di stampa e trasmissioni televisive, di bombe o altri armamenti dall'Italia all'Arabia Saudita". "Davanti alle immagini di quel che accade in Yemen ormai da diversi anni - ha spiegato il ministro - non posso restare in silenzio. Se lo facessi, sarei un'ipocrita".