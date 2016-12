Ministro siriano: insieme ai profughi scappati anche tanti terroristi

"Per via dell'embargo e per cercare lavoro, i giovani siriani sono partiti per la Turchia e per l'Europa. Ma con loro sono scappati anche tanti ribelli e terroristi perché avevano perso le loro zone". Lo afferma il ministro del Turismo siriano, Besher Jazgi. "La Siria è la culla del mondo: danneggiarla vuol dire nuocere a tutta la civiltà", ha aggiunto.