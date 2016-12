Ministro palestinese morto, Israele: infarto Anp: "Tel Aviv responsabile del decesso"

"Dopo aver ascoltato i risultati post-mortem, il governo palestinese ritiene Tel Aviv responsabile", ha infatti ribattuto il portavoce dell'Anp Ihab Bseiso. Non coincidono quindi le posizioni fra israeliani e palestinesi sull'autopsia. Per il responsabile della sicurezza palestinese Hussein al-Sheikh, citato da "Voice of Palestine", Abu Ein (55 anni, ex ministro dei prigionieri e ora responsabile del dicastero che monitora l'Occupazione) è morto dopo essere stato colpito e aver inalato gas lacrimogeni negli scontri con l'esercito israeliano durante una manifestazione, che è degenerata. Una fonte medica israeliana, a conoscenza dei risultati dell'esame - citata dai media - ha invece ipotizzato un infarto forse per lo stress causato dagli scontri.