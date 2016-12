Ministro indiano: il sacerdote salesiano rapito in Yemen è vivo

Padre Thomas Uzhunnallil, il sacerdote salesiano indiano rapito il 4 marzo in Yemen e di cui non si avevano notizie, "è vivo" e "ogni possibile iniziativa è intrapresa per liberarlo". A comunicarlo è stato il ministro degli Esteri indiano Sushma Swaraj alla Conferenza episcopale indiana. La quale ha smentito le ipotesi circolate in questi giorni, secondo cui padre Thomas sarebbe stato torturato, o addirittura crocefisso il Venerdì santo.