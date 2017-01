Ministro Economia Gb: no negoziati con Usa prima di uscire da Ue

La Gran Bretagna non può avviare negoziati con gli Stati Uniti o qualsiasi altro Paese prima di uscire dall'Unione europea, e quindi per almeno due anni. Lo ha detto il Cancelliere dello Scacchiere Philip Hammond, secondo quanto riporta il quotidiano britannico The Independent.

Questa visita ha provocato irritazione in Europa, perché secondo i trattati europei i membri dell'Ue non possono negoziare accordi commerciali indipendentemente dagli altri partner.



"La Gran Bretagna resta un membro totalmente impegnato nell'Unione europea (...) Noi continueremo ad applicare le regole dell'Ue finché ne saremo membri", ha dichiarato il ministro. "Certamente - ha aggiunto Hammond - noi vogliamo rafforzare i nostri legami commerciali con i diversi partner che abbiamo nel mondo intero, ma non dimentichiamo i nostri obblighi europei e li rispetteremo in maniera precisa".



Sabato telefonata Trump-Putin - Si terrà intanto sabato la prima telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente Usa Donald Trump da quando quest'ultimo si è insediato alla Casa Bianca. Lo riferisce il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, il quale ha risposto "sì" alle agenzie di stampa russe che chiedevano se il colloquio si sarebbe tenuto sabato, ma non ha dato altri dettagli.