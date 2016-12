Minaccia nucleare da Pyongyang

Continua a crescere la tensione in Corea: dopo gli ultimi test nucleari e missilistici da parte di Pyongyang e l'avvio delle esercitazioni congiunte Usa-Seul a Sud, il leader nordcoreano passa a nuove minacce. Kim Jong Un ha infatti dichiarato che le testate nucleari del Paese "sono state standardizzate per essere adatte ai missili balistici" in possesso della Corea del Nord attraverso la miniaturizzazione.