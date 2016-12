Minaccia Isis sui muri: "Sirte punto partenza per Roma"| Ma ormai la città è stata riconquistata da forze libiche

" Sirte è il porto marittimo dello Stato islamico , il punto di partenza verso Roma... con il permesso di dio". Questa la frase minacciosa scritta dagli jihadisti dell'Isis su un muro della città di Sirte, in parte liberata dalle milizie libiche fedeli al governo di Sarraj. Il generale Mohamed al Ghasri ha affermato che ormai "il Califfato è al collasso".

"Lo Stato islamico a Sirte è accerchiato per mare e per terra: tutte le vie di fuga sono chiuse", ha quindi evidenziato il generale, portavoce delle milizie che partecipano all'operazione per la liberazione della città, al sito Alwasat, precisando che "i guardia coste sono dispiegati sul litorale" mentre "le forze al Bonyan al Marsous proseguono nell'accerchiamento dei quartieri 1, 2 e 3". Il "contingente nemico si è ridotto sensibilmente", ha aggiunto al Ghasri, gli "jihadisti sono al collasso".